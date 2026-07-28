Сенат США одобрил проект "адских санкций" против России: когда планируется принять закон

Во вторник, 28 июля, сенаторы США достигли двухпартийной договоренности по законопроекту о новых масштабных санкциях против России и Ирана. Документ, поддержанный президентом США Дональдом Трампом, может быть одобрен Сенатом уже на этой неделе, однако окончательно вступит в силу не раньше сентября из-за летнего перерыва в работе Палаты представителей.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на текст законопроекта и заявления американских законодателей.

Что предусматривает законопроект

Документ расширяет санкционный режим против Ирана и предоставляет президенту США новые полномочия по усилению экономического давления на Россию.

В частности, законопроект позволяет вводить санкции против крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Президент также сможет применять ограничения к пяти странам, которые, по оценке Вашингтона, помогают России обходить международные энергетические санкции.

Кроме того, документ предусматривает возможность введения:

500-процентной пошлины на российские товары, импортируемые в США;

дополнительной 100-процентной пошлины в отношении пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей, а также государств, способствующих обходу санкций.

В то же время непосредственно перед вынесением законопроекта на голосование в него были внесены поправки, ограничивающие действие новых тарифных полномочий президента пятью годами.

Санкции также касаются Ирана

Документ продлевает до 2031 года действие Закона о санкциях против Ирана, принятого еще в 1996 году. Это позволит избежать прекращения его действия, которое должно было произойти в этом году.

Закон и в дальнейшем будет предусматривать применение вторичных санкций против иностранных компаний, ведущих бизнес с Ираном.

Когда может быть принят

Процедурное голосование в Сенате было запланировано на вторник, а у самого законопроекта высокие шансыбыть одобренным верхней палатой Конгресса уже на этой неделе.

Впрочем, документ не сможет сразу вступить в силу. Палата представителей уже ушла на августовские каникулы, поэтому рассмотреть его сможет только после возвращения к работе. Соответственно, окончательное принятие закона ожидается не раньше сентября.

Ранее администрация Дональда Трампа уже вводила санкции против России, однако после закрытия Ормузского пролива во время войны с Ираном Белый дом временно смягчал ограничения на продажу российской нефти из-за рисков для мирового нефтяного рынка. Срок действия этих исключений истек в прошлом месяце.

В прошлом году США также ввели 25-процентную пошлину на товары из Индии из-за закупок российских энергоносителей, однако впоследствии отменили её в рамках заключения более широкого торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели. В то же время Китай, который также является одним из крупнейших покупателей российской нефти, избежал аналогичных ограничений, поскольку администрация Трампа стремилась не обострять торговые отношения с Пекином.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля глава государства Владимир Зеленский прибыл в СШАи встретился с президентом Дональдом Трампом. Среди приоритетных тем переговоров – средства защиты от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой.

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