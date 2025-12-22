'Делайте, как с Венесуэлой': Грэм призвал Трампа захватывать корабли с нефтью РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа также захватывать корабли с российской нефтью в случае, если диктатор Путин откажется от переговоров о прекращении войны против Украины. Заявление прозвучало на фоне действий США по блокированию и изъятию подсанкционных нефтяных судов, связанных с Венесуэлой.

Грэм высказал свою позицию в эфире NBC News, комментируя возможные шаги администрации США по усилению давления на Россию. Он прямо упомянул пример Венесуэлы, где Соединенные Штаты уже не первый день изымают суда с нефтью. В разговоре сенатор подчеркнул, что ожидает поддержки своих инициатив со стороны Дональда Трампа.

Жесткий ответ Вашингтона

Сенатор заявил, что в случае очередного отказа Путина от диалога президент США должен прибегнуть к конкретным действиям. По его словам, речь идет о подписании законопроекта с широкой двухпартийной поддержкой и введении тарифов против стран, которые покупают дешевую российскую нефть. Грэм также упомянул о возможности официального признания России государством-спонсором терроризма.

В своем заявлении он сказал: "Если он на этот раз скажет "нет", я надеюсь, что президент Трамп подпишет мой законопроект с 85 соавторами, введет тарифы против таких стран, как Китай, признает Россию государством – спонсором терроризма и начнет изымать суда с санкционированной российской нефтью, как это делается в Венесуэле".

Предложения и планы

Кроме санкционных шагов, Грэм высказался за предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это позволило бы наносить удары по военным заводам РФ, где производят ракеты и дроны. Он также поддержал идею мирного соглашения, которое сделает невозможным новое вторжение России в будущем.

Сенатор считает, что реальные гарантии безопасности могут включать размещение западных войск на территории Украины. По его мнению, именно такой подход способен сдержать Москву от повторной агрессии.

