'Мы довольны ими на 90%': Зеленский заявил о прогрессе по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ощутимом прогрессе в переговорах по международным гарантиям безопасности для Украины. По его словам, уже есть конкретные шаги вперед, в частности во взаимодействии с США и европейскими партнерами.

В то же время некоторые аспекты гарантий все еще нуждаются в доработке. Об этом глава государства рассказал в интервью польскому агентству PAP.

Зеленский сообщил, что Украина продвинулась вперед в вопросе гарантий безопасности, на которые рассчитывает в рамках будущих договоренностей с международными партнерами. Особое внимание глава государства обратил на позицию Соединенных Штатов Америки.

По словам президента, ключевым моментом является одобрение гарантий безопасности Конгрессом США. Он подчеркнул, что важно понимать, как партнеры Украины будут реагировать в случае возможного повторения российской агрессии.

В то же время глава государства отметил, что европейские гарантии безопасности пока не полностью удовлетворяют Украину. Несмотря на это, общий уровень поддержки со стороны европейских партнеров он оценил достаточно высоко.

"Здесь нас тоже не все устраивает, но мы довольны ими на 90%", – заявил Зеленский.

Отдельно глава государства остановился на рабочем проекте мирного плана. В частности, документ предусматривает сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне около 800 тысяч военных.

"Это такая потребность нашей армии", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану, главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия, США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг соблюдения мира, а войска коалиции европейских стран будут размещены "подальше от линии фронта, чтобы укрепить доверие".

Последний раунд переговоров по Украине состоялся 14-15 декабря в Берлине между делегациями Киева и Вашингтона при содействии правительства ФРГ. К этим переговорам присоединились европейские политики и генсекретарь НАТО Марк Рютте.

Сообщалось, что по итогам этих переговоров якобы было решено 90 процентов противоречий "мирного соглашения" США, но самый сложный вопрос – территориальный – остался открытым.

Так или иначе, но американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен результатами диалога.

В процессе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

