"Даже наметок нет": в Москве высказались о встрече Путина и Трампа

Российская сторона не имеет никакой информации о возможной встрече диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Однако в Кремле не исключают сам факт предстоящих переговоров, но их дата остается неопределенной.

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Один из российских переговорщиков, находившийся в Кремле во время визита премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлаина 4 марта, заявил об отсутствии предварительных планов по переговорам между Путиным и Трампом. Однако встреча, вероятно, все же состоится, но точно не в ближайшее время, пишет "Агентство. Новости".

"Даже наметок пока нет, когда поедем. Даже представления пока нет ни одного!", — процитировал журналиста "Коммерсанта" Андрей Колесников слова неназванного источника.

Он не уточнил, кто именно сделал это заявление, однако на встрече с премьером Мьянмы в Кремле присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, еще несколько министров РФ и другие члены делегации.

Слухи о возможной встрече начали распространяться после февральского телефонного разговора Путина и Трампа. Некоторые иностранные СМИ, в частности Bloomberg, даже предполагали, что встреча может состояться до конца февраля, а CNN сообщал об ускорении подготовки после спора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что конкретики о том, когда может состояться встреча "пока нет", но есть "понимание в необходимости ее проведения".

Несмотря на эти заявления, официальные лица пока не подтверждают никаких конкретных шагов по переговорам между Путиным и Трампом.

После встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что во втором квартале 2025 г. некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на переговорах договорились начать работу по прекращению войны в Украине, а также улучшением дипломатических и экономических связей США и РФ

Агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций против России. Впрочем, в реальность такого сценария верят не все. Хотя некоторые российские политики ожидают улучшения отношений с Вашингтоном, другие остаются скептическими. Глава "Сбербанка России" Герман Греф предположил, что санкции против РФ будут только усиливаться, а Песков заявил, что говорить о "потеплении" отношений преждевременно.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно представители окружения Трампа активно начали критиковать Зеленского, а также высказывать призывы к его замене более удобным лидером, который будет согласен договориться с Россией об окончании войны и отдать часть территории Украины.

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