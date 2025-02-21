'Есть понимание': в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа

Конкретики о том, когда может состояться встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, "пока нет". Однако в Москве заявили о "понимании в необходимости ее проведения".

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Такое заявление во время брифинга 21 февраля сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он также обвинил Киев в "нежелании наладить мир" и в то же время повторил мантру о том, что Россия намеревается достигнуть "всех целей спецоперации".

Песков не смог дать ответ на вопрос, когда может состояться встреча Трампа с Путиным. По его словам, "конкретики по встрече пока нет", однако у Кремля "есть понимание о необходимости ее проведения".

Также Песков привычно обвинил Украину в "нежелании" прекращать развязанную Россией войну.

"Мало кто может оставаться равнодушным к происходящему вокруг киевского режима, который не хочет наладить мир", – цитируют Пескова российские пропагандистские СМИ.

В то же время, по версии Кремля, "Путин остается открытым для урегулирования украинского вопроса чрез мирные переговоры". И, видимо, именно ради этого самого "урегулирования через мирные переговоры", по словам Пескова, "спецоперация продолжается, все цели должны быть достигнуты".

Также Песков заявил, что "продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону России вызывает обеспокоенность Москвы, эта позиция хорошо известна".

Напомним, ранее в Кремле заявили, что любой план Британии по направлению миротворцев в Украину "будет неприемлем для России". По словам Пескова, Россия следит за заявлениями премьер-министра Британии Кира Стармера "с обеспокоенностью" и что она категорически против того, чтобы "военные контингенты стран НАТО" находились в Украине.

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