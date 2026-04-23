"Давайте будем справедливыми": Зеленский высказался относительно идеи "символического" членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения о возможном "символическом" членстве Украины в Европейском Союзе. По его словам, Киев не рассматривает варианты ограниченной интеграции без реальных прав и влияния.

Украина настаивает на полноправном членстве, подчеркивая свой вклад в защиту европейских ценностей. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы медиа.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за поддержку и поиск путей ускорения вступления Украины в ЕС, в частности отметив Францию, Германию, Польшу и Румынию. В то же время он четко очертил позицию Киева относительно идеи так называемого "символического" членства.

"Давайте будем справедливыми. Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина защищает себя, безусловно, защищает Европу. И защищает Европу не символически. А реально гибнут люди. Защищает всем, чем может, своей силой. Это все признают. Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства в Европейском Союзе", – подчеркнул президент.

В то же время Зеленский признал, что на техническом уровне в Европе и Украине ведутся дискуссии относительно различных форматов интеграции. Однако он призвал украинские институты не поддерживать идеи, которые предусматривают лишь формальное участие без реального влияния.

"Я хотел бы предупредить прежде всего наши украинские институты: не ищите, пожалуйста, символического членства в ЕС для Украины. Я это не поддерживаю. Народ это не поддерживает. Самое главное – наши люди", – сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что подобные "символические" форматы уже имели место в истории Украины и не обеспечили должного уровня безопасности или гарантий.

"Нам достаточно уже символических союзов. Будапештские меморандумы, символические гарантии безопасности, НАТО, символический путь в НАТО. Мы заслуживаем полноправного членства в различных союзах. Безусловно, в Европейском Союзе", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отметил, что Украина и ЕС перешли к практической реализации договоренностей по масштабной финансовой поддержке. Этот кредит должен обеспечить стабильность экономики и усилить оборонные возможности страны на фоне войны.

