'Это правильный сигнал': Зеленский сообщил о выполнении договоренности с ЕС по €90 млрд для Украины

Украина и Европейский Союз перешли к практической реализации договоренностей по масштабной финансовой поддержке. Пакет в 90 миллиардов евро должен обеспечить стабильность экономики и усилить оборонные возможности страны на фоне войны.

Параллельно ЕС готовит новые санкции против России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале.

Так что разблокирование пакета помощи уже фактически происходит и является важным сигналом политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Речь идет не только о финансовых ресурсах, но и о комплексе мер, которые должны усилить давление на Россию и ускорить завершение войны.

Эффективность этого подхода зависит от сочетания двух факторов – стабильной помощи Украине и жестких санкций против государства-агрессора. Именно это, по мнению президента, может создать предпосылки для изменения поведения России.

"Разблокирование – это правильный сигнал в имеющихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными", – заявил Зеленский.

Украина продолжает выполнять свои обязательства перед ЕС даже в сложных вопросах, в частности в энергетической сфере. В этом контексте Киев рассчитывает на симметричные шаги со стороны европейских партнеров, которые будут способствовать защите жизни граждан и дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

Также продолжается работа над открытием переговорных кластеров по членству Украины в Евросоюзе. Украинская сторона придерживается выполнения необходимых условий и ожидает соответствующие решения от европейских лидеров в ближайшее время.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что послы стран Европейского Союза (ЕС) утвердили "репарационный" кредит Украине на 90 млрд евро. Также они одобрили 20-й пакет санкций против России. Это стало возможным после того, как Венгрия сняла свое вето.

