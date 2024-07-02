"Четкий сигнал о том, как важно единство в Европе": Зеленский подвел итоги визита Орбана в Украину

Визит в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показал, что отношения Будапешта и Киева меняются. Президент Владимир Зеленский, подбивая итоги переговоров, заявил о "хороших двусторонних результатах".

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Подробностями глава государства поделился в вечернем обращении к народу. Видео 2 июля опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский обратил внимание на то, что Орбан приехал в нашу страну впервые за многие годы и первый раз после начала полномасштабного российского вторжения. И, что важно, на второй день после начала председательства Венгрии в ЕС.

"Четкий сигнал того, как важно для всех нас в Европе сохранять единство и делать общие шаги", – сказал президент.

Он заявил, что вместе с премьером Венгрии они "много говорили о пути к миру, и именно к справедливому миру, продолжительному, честному".

Лидер государства поблагодарил соседнюю страну за участие в Саммите мира и поддержку коммюнике.

"Рассказал о том, чего мы уже добились с партнерами в работе между саммитами, готовя уже второй Саммит мира. Есть хорошие наработки, и будет их еще больше. Я пригласил Венгрию и премьер-министра Орбана принять соответствующие усилия", – сообщил Зеленский.

"Есть также хорошие наши двусторонние результаты. В общем, мы видим, что это уже совсем другие отношения Украины и Венгрии: конкретные и мы учитываем взаимные интересы. Договорились по разным деталям – экономическим, политическим, – которыми займутся наши команды. И очень важно, что мы наметим наши отношения, наши достижения в новом документе – в соглашении, которое будет определять добрососедство для Украины и Венгрии", – рассказал президент.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Орбан посетил Киев 2 июля, где встретился с Зеленским. С начала полномасштабной войны это первая поездка в нашу страну венгерского премьера.

– Не обошлось без громких заявлений. Во время совместного брифинга с главой Украинского государства Орбан предложил нашей стране временно прекратить огонь. По его мнению, это "могло бы обеспечить ускорение темпа" переговоров о мире.

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