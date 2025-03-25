Черное море и энергетика: у Трампа рассказали о договоренностях между США, Украиной и Россией в Эр-Рияде

По итогам переговоров, состоявшихся 23-25 марта в Саудовской Аравии, США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях. Также было принято решение "разработать механизм" запрета на удары по энергообъектам.

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Об этом 25 марта сообщили на сайте Белого дома 25 марта. В частности, также отмечается, что по итогам переговоров США и Украины Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских и возвращению насильственно перемещенных украинских детей.

Кроме того, США и Украина приветствуют "добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений".

Также Киев и Вашингтон продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, говорится в заявлении Белого дома.

При этом сообщается, что США вновь подтвердили обеим сторонам императив президента Дональда Трампа о том, что "убийства с обеих сторон российско-украинского конфликта должны прекратиться как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования".

"С этой целью США продолжат содействовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Эр-Рияде", – заявили в Белом доме.

Также Вашингтон выразил благодарность наследному принцу Мухаммеду бин Салману "за его руководство и гостеприимство, в очередной раз способствовавшие этим важным обсуждениям в Королевстве Саудовская Аравия".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев и Вашингтон провели двусторонние переговоры в Эр-Рияде, а основными темами стали безопасность энергетической инфраструктуры, навигации и освобождение пленных украинцев.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что США будут просить РФ вернуть украинских детей как "меру укрепления доверия".

25 марта в Эр-Рияде прошел новый раунд переговоров между Украиной и США. Делегации продолжили обсуждение возможного перемирия в войне, встреча длилась около девяти часов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что черноморские государства ЕС Румыния и Болгария обеспокоены переговорами США и России. В этих странах ожидают, что любое достигнутое соглашение может изменить ситуацию в пользу Кремля и повлиять на безопасность в Черном море, оставив их без права голоса.

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