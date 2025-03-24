Румыния и Болгария обеспокоены переговорами России и США в Саудовской Аравии: в FT назвали причину

Румыния и Болгария обеспокоены переговорами США и России относительно Черного моря, которые проходят в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Ожидается, что любое достигнутое соглашение может изменить ситуацию в пользу Москвы и повлиять на безопасность черноморских государств, оставив их без права голоса.

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Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники. "Европейские черноморские государства с тревогой наблюдают за продолжающимися сегодня в Саудовской Аравии мирными переговорами между США и Россией по Украине, опасаясь возможной сделки, которая восстановит часть влияния Москвы в спорных водах", – пишет журналист Генри Фой.

В частности, прибрежные государства ЕС Румыния и Болгария опасаются любых существенных изменений статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между РФ и США, учитывая, что это расширит зону операций военно-морского флота РФ, сообщили Financial Times официальные лица региона.

Украина успешно вытеснила российский флот из западной части Черного моря, что стало одним из самых ярких военных достижений Киева за более чем трехлетнюю войну, говорится в статье.

Таким образом, ожидается, что любое достигнутое соглашение будет выгодно Москве, заявили источники, и может повлиять на безопасность их стран, не дав им права голоса.

"Это наш район, и мы не будем доверять россиянам, если им будет предоставлено больше свободы действий", – сказал один из чиновников.

Официальные лица США и России охарактеризовали переговоры как "технические", в которых участвуют чиновники среднего звена, а не высокопоставленные политики.

Тем не менее, главный спецпосланник Трампа по России Стив Уиткофф выглядел накануне "весьма оптимистично", пиишет газета.

"Я думаю, что в понедельник вы увидите в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море между двумя странами", – сказал он Fox News.

Как напоминает FT, президент США Дональд Трамп потребовал скорейшего прекращения войны в Украине и начал двусторонние переговоры с Москвой и Киевом в попытке найти основу для мирного соглашения. При этом страны Европы не принимают в этом непосредственного участия.

Переговорщики от Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде в понедельник должны обсудить безопасность Черного моря и возможное возобновление экспортных путей с намерением привязать военно-морское соглашение к более широкому мирному соглашению.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил накануне, что переговоры будут сосредоточены на "прекращении огня в Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море".

Как сообщал OBOZ.UA, на проходящих в понедельник переговорах США и России также планируют обсудить меры по укреплению доверия, в частности возвращение украинских детей, вывезенных в РФ, рассказали источники Reuters. Кроме того, будут обсуждаться "линии контроля" между Украиной и Россией, в частности, "меры проверки, поддержания мира, замораживание линий там, где они есть".

В воскресенье в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и США. Темами переговоров были предложения по безопасности энергетики и инфраструктуры, защита гражданских объектов и безопасное коммерческое судоходство в Черном море. По данным The Guardian, Соединенные Штаты проведут еще один раунд переговоров с Украиной после завершения контактов с россиянами.

В The Telegraph в свою очередь сообщили, что удары РФ по Украине на фоне переговоров о перемирии вызывают все большее раздражение у Трампа. Хотя он настроен на поиск выгодного соглашения, постоянные обстрелы инфраструктуры могут стать серьезным раздражителем для него, информировали источники, близкие к президенту США.

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