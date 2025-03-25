В Эр-Рияде стартовал новый раунд переговоров между Украиной и США – AFP

В Саудовской Аравии стартовал новый раунд переговоров между Украиной и США. Как и на прежней встрече, делегации будут обсуждать возможное перемирие между Киевом и Москвой.

Видео дня

Делегации встречаются в столице Эр-Рияде. Об этом в социальной сети Х сообщает AFP.

О новой встрече между представителями Украины и Соединенных Штатов сообщил источник в украинской делегации. Примечательно, что обе страны проводят уже второй раунд переговоров за два дня.

Стоит отметить, что между первым и вторым раундом переговоров представители Соединенных Штатов провели встречу с российской делегацией. По предварительным данным, переговоры американской и российской делегации продолжались около 9 часов.

"В Эр-Рияде продолжается новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой, сообщил источник в украинской делегации", – говорится в сообщении AFP.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров рассказал, что в состав украинской делегации вошли специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компоненты. На столе переговоров, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия во время переговоров 24 марта в Саудовской Аравии требовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!