Украина и США провели технические консультации в Эр-Рияде: Умеров рассказал о результатах

Украина и США провели двусторонние переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ключевыми темами стали безопасность энергетической инфраструктуры, безопасность навигации в Черном море и освобождение пленных украинцев.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, украинская сторона продолжает работать над приближением мира.

"Выполняя задачи президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча – логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", – говорится в сообщении.

По итогам встречи все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию в Черном море, воздержаться от применения силы и не допускать использование коммерческих судов в военных целях.

"Важно! Украинская сторона отмечает: перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет полное право реализовывать право на самозащиту", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что стороны согласились выполнить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Также приветствуется привлечение третьих стран для поддержки реализации энергетических и морских соглашений. Киев, Вашингтон и Москва продолжат работу над достижением устойчивого и продолжительного мира.

Со своей стороны США подтвердили свою поддержку в содействии обмену военнопленными, освобождению незаконно задержанных гражданских лиц и возвращению депортированных украинских детей.

Умеров подчеркнул, что для эффективного внедрения этих договоренностей необходимо как можно быстрее провести дополнительные технические консультации с целью согласования всех деталей, а также механизмы реализации, мониторинга и контроля.

Напомним, в Белом доме сообщили о результатах переговоров, состоявшихся 23-25 ​​марта в Саудовской Аравии. США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях. Также было принято решение "разработать механизм" запрета на удары по энергообъектам.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 марта в Эр-Рияде прошел новый раунд переговоров между Украиной и США. Делегации продолжили обсуждение возможного перемирия в войне, встреча длилась около девяти часов.

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