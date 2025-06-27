"Частная договоренность президентов": в Белом доме прокомментировали возможность передачи Украине ракет для Patriot

В Белом доме прокомментировали возможность передать Украине дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Впрочем, американская сторона избегает конкретных ответов.

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Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время брифинга в Вашингтоне заявила, что этот вопрос остался в рамках личного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, по этому поводу должен высказаться глава Белого дома.

"Я позволю президенту [Трампу] высказаться по этому поводу. Это был частный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча была хорошей", – отметила Левитт.

Это заявление она сделала в ответ на вопрос журналистов о том, действительно ли Трамп готов поддержать передачу ракет для ПВО позже, и были ли такие намерения озвучены во время разговора с украинским главой государства.

Левитт также подчеркнула, что встреча двух лидеров носила конструктивный характер и была направлена на поиск путей достижения мира.

"Это была встреча, направленная на прогресс, и президент, как он неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война закончилась", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства рассказал коллеге среди прочего о реализации стамбульских договоренностей по обменам со страной-агрессором.

На закрытой встрече во время саммита НАТО Трамп подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на войну России против Украины. Он заявил, что ситуация "вышла из-под контроля" и "надо что-то делать".

После саммита НАТО в Гааге Трамп заметно скорректировал свою риторику в отношении Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Президент США впервые за долгое время открыто раскритиковал Россию, а самого Зеленского назвал "очень приятным".

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