Трамп изменил риторику в отношении Зеленского и Путина: в FT указали на важный момент

После саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп заметно скорректировал свою риторику в отношении президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Президент США впервые за долгое время открыто раскритиковал Россию, а самого Зеленского назвал "очень приятным".

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Об этом пишет Financial Times. Во время саммита Трамп призвал Путина немедленно остановить войну, отметив катастрофические масштабы человеческих потерь.

Когда Путин намекнул на возможность выступить посредником в конфликте между Ираном и Израилем, Трамп в ответ заявил: "Нет, лучше помогите мне с Россией".

Это свидетельствует о смене акцентов – ранее Трамп демонстрировал больше толерантности к Кремлю и даже вел переговоры о мире напрямую с Москвой. Теперь же он выразил недовольство завышенными требованиями Путина и его нежеланием прекращать боевые действия.

В отношениях с Зеленским также произошла смена тона. Если в феврале их встреча завершилась конфликтом, который привел к временному приостановлению помощи Украине, то сейчас разговор прошел конструктивно. Сам Зеленский назвал ее "длительной и содержательной", отметив, что стороны обсуждали "все действительно важные вопросы", включая защиту людей и достижение прекращения огня.

Хотя Трамп публично отрицал обсуждение прекращения огня. Он назвал почти часовую встречу "очень приятной" и сосредоточенной на общей ситуации в Украине. Также американский лидер отметил, что у них с Зеленским "были тяжелые времена" в прошлом, имея в виду спор в Белом доме.

"Что я понял из этой встречи – на самом деле, приятнее было бы сказать, – но я понял, что он хотел бы, чтобы она закончилась", – сказал он.

Трамп также выразил намерение поговорить с Путиным, чтобы "закончить" войну. Поскольку "сейчас отличное время, чтобы ее закончить".

Кроме того, Трамп отметил важность укрепления американской оборонной промышленности и уменьшения зависимости от внешних источников стратегических ресурсов. В прошлом месяце Киев и Вашингтон подписали соглашение по полезным ископаемым, которое ранее было отменено из-за спора в Овальном кабинете.

Встреча Трампа и Зеленского в среду на фоне интенсивного наступления РФ. По оценкам Rochan Consulting, в июне Россия выпустила рекордное количество дронов Shahed, которое может превысить 5 000 единиц до конца месяца. Сухопутные силы РФ также демонстрируют самое быстрое продвижение с осени — ключевые города востока Украины, например Покровск и Константиновка, стали почти городами-призраками из-за непрерывных обстрелов. Трамп заявил, что на прошлой неделе украинская и российская армии понесли общие потери в размере 7000 человек на поле боя, хотя эта цифра не была независимо подтверждена.

На этом фоне Зеленский призвал Вашингтон ускорить поставки вооружений, особенно систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков. По словам Трампа, администрация США действительно рассматривает возможность передать Украине дополнительные системы, несмотря на собственные потребности США и Израиля.

Стоит отметить, что саммит НАТО в Гааге превратился не столько в политическую встречу, сколько в дипломатический перформанс, главным героем которого стал президент США Дональд Трамп. Пока остальные участники Альянса решали стратегические вопросы, организаторы сосредоточились на одной задаче: удержать "папочку" Трампа в хорошем настроении.

Напомним, в Гааге (Нидерланды) подошел к завершению саммит НАТО, на который съехались представители десятков государств. Мероприятие в очередной раз проходит в условиях полномасштабной войны России против Украины, которая была одной из ключевых тем саммита.

Накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться определенные разногласия, однако по прибытии в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО. Какие ключевые заявления прозвучали на саммите НАТО в Гааге, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с Трампом, назвал ее "содержательной". Политики говорили о том, как достичь прекращения огня в Украине и настоящего мира.

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