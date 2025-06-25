'Ситуация вышла из-под контроля': Трамп на закрытой встрече призвал действовать в отношении войны РФ против Украины

На закрытой встрече во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на войну России против Украины. Он заявил, что ситуация "вышла из-под контроля" и "надо что-то делать".

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Деталей относительно конкретных шагов Трамп не привел.

Несмотря на то, что президент США проявил "очевидный недостаток энтузиазма" относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, его высказывания на саммите восприняли как позитивный сигнал поддержки Украины.

Стоит отметить, что Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) 25 июня встретился с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Политики проведут переговоры.

В Гааге подходит к завершению саммит НАТО, на который съехались представители десятков государств. Мероприятие в очередной раз проходит в условиях полномасштабной войны России против Украины, которая была одной из ключевых тем саммита.

Накануне саммита между администрацией президента США и представителями европейских стран могли прослеживаться определенные разногласия, однако по прибытии в Гаагу президент США Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 Устава НАТО. Какие ключевые заявления прозвучали на саммите НАТО в Гааге, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде вечером 17 июня, пропустив второй день встречи, на который были запланированы переговоры с Зеленским. Формальной причиной для возвращения в Вашингтон республиканец назвал необходимость вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!