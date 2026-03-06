Бюрократия превыше всего: в ЕС не согласовали ускоренное вступление Украины – Politico

Во время рабочего заседания в Еврокомиссии послы стран ЕС, собравшиеся в формате COREPER II, обсуждали возможные варианты ускорения интеграции Украины в Евросоюз. В частности, обсуждалось предложение так называемого обратного расширения Евросоюза. Так или иначе, но во время этой встречи дипломаты стран ЕС сообщили, что страны-члены не поддерживают предложенный подход.

Обратное расширение было "одним из четырех вариантов, предложенных Комиссией", сообщает Politico. Однако до обсуждения предложения не дошло: дипломаты стран ЕС заявили руководительнице ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что против такой идеи расширения блока.

О чем речь

COREPER II – это Комитет постоянных представителей правительств государств-членов Европейского Союза на уровне послов. Комитет готовит работу Совета ЕС в "наиболее политически чувствительных сферах". Комитет является ключевым звеном между национальными столицами и институтами ЕС, где согласовываются позиции стран перед министерскими заседаниями.

Эксперты Politico отмечают, что такая позиция дипломатов не стала неожиданностью, поскольку ранее несколько "ключевых столиц" Евросоюза уже выражали негативное отношение к идее ускоренного вступления Украины по формуле "обратного расширения".

Эта формула предусматривает предоставление стране-кандидату формального членства с последующим постепенным получением полного спектра прав и привилегий.

Что именно говорили в ЕК

По информации источников издания, группа дипломатов ЕС "решительно отвергли" предложение обратного расширения "как жизнеспособную стратегию для Украины", или любой другой страны.

"Они создали ложные надежды. Теперь мы должны это исправить и сказать им, что на самом деле, это обратное расширение было мертворожденным сразу", – цитирует издание неназванного дипломата.

"На самом деле мы хотим закрепить Украину в ЕС. Но мы не можем нарушить наши процедуры и отказаться от системы, основанной на заслугах", – цитирует издание другого дипломата.

Дипломаты каких именно стран были против, Politico не называет, но приводит аналогичные комментарии в целом пяти представителей дипкорпуса ЕС.

Один из них заявил изданию, что само предложение расширения возникло в значительной степени "из-за суеты, вызванной дикими идеями", а другой добавил, что такой подход рискует создать "путаницу в государствах-членах и разочарование в странах-кандидатах".

Вступление Украины в ЕС

Один из дипломатов описал атмосферу встречи как спокойную, но признал, что позиция правительств стран ЕС была довольно жесткой.

Еще несколько дипломатов ЕС в комментариях Politico также решительно отвергли указанную модель обратного расширения "как жизнеспособную стратегию" вообще. В то же время все они отметили, что страны ЕС не отказываются от поддержки европейской перспективы Украины.

Один из собеседников издания отметил, что ключевой вопрос заключается в поиске "реалистичного пути" интеграции. Что именно имеется в виду, в Politico точно не знают, но предполагают, что "реалистичный" подход означает "учет политической чувствительности" отдельных государств-членов ЕС относительно процесса расширения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что будущее мирное соглашение с РФ должно предусматривать не просто вступление Украины в Евросоюз как гарантию безопасности, а иметь конкретную дату. Киев технически будет готов открыть все переговорные кластеры уже в ближайшие дни, однако политическое решение, безусловно, зависит от государств-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина уже в ближайшие дни будет технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. В то же время окончательное решение зависит не от Киева, а от консенсуса среди лидеров ЕС.

