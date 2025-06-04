Быстрого мира не будет: Трамп провел телефонный разговор с Путиным об Украине и Иране

Вечером 4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился примерно 75 минут. Во время него политики говорили об Иране и Украине.

Видео дня

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. По словам президента США, во время него они говорили об операции Украины по поражению российских самолетов, "а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон".

В свою очередь, Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

"Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, стоявшие на стоянке, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон", – написал Трамп.

Он также отметил, что это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру.

"Еще мы обсудили Иран и тот факт, что время для решения Ирана по ядерному оружию истекает, и это решение должно быть принято как можно быстрее!" – рассказал президент США.

Он заявил Путину, что Иран не может иметь ядерное оружие. И этом вопросе российский и американский коллеги были согласны.

В частности, Путин предложил, что он примет участие в переговорах с Ираном и что он, возможно, мог бы быть полезным для быстрого завершения этих переговоров.

"По моему мнению, Иран не спешит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам нужен окончательный ответ в очень короткий срок", – резюмировал разговор с Путиным Дональд Трамп.

Стоит отметить, что позже американский лидер удалил свое сообщение в соцсети. С чем это связано, пока неизвестно.

Впоследствии президент США Дональд Трамп снова опубликовал сообщение, но оно идентично тому, что и было.

Что известно об операции "Паутина"

1 июня дроны СБУ атаковали военные аэродромы страны-агрессора РФ в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. В результате был поражен 41 вражеский борт.

В частности, впервые под украинский удар попала авиабаза "Белая" в Сибири. На видео местных пабликов было видно, что БПЛА вылетали из фур.

Уникальная операция "Паутина" нанесла ущерб агрессору более чем на 2 млрд долларов.

Ее назвали "российским Перл-Харбором", а также поворотным моментом в истории войн.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что операцию готовили более полутора лет, а ее центр размещался рядом с офисом ФСБ в одном из регионов страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предположил, что операция "Паутина" может повысить эскалацию войны РФ против Украины. Однако он указал, что это серьезный удар по имиджу Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!