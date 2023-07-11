Пока идет война, вступление Украины в НАТО маловероятно: в Белом доме объяснили, почему

Членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, потому что это приведет к войне Альянса с Россией. Кроме того, нашему государству все еще нужно выполнить некоторые требования, что усложняется военными действиями на его территории.

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Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет CNN. Отмечается, что он выступил против комментариев президента Украины Владимира Зеленского, критикующих лидеров НАТО в связи с дискуссиями о пути к членству в НАТО.

"Мы верим, что будущее Украины за НАТО. Я имею в виду, что Альянс договорился об этом еще в 2008 году. Теперь есть некоторые реформы – благое управление, верховенство закона, политические реформы – над которыми Украина должна работать, и мы понимаем, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда вы находитесь в состоянии войны. Конечно, сейчас они воюют. Таким образом, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, потому что это приведет к войне НАТО с Россией ", – подчеркнул Кирби.

Однако он признал разочарование Зеленского и подчеркнул, что все понимают желание поскорее закончить войну.

Напомним: 11 июля в литовском Вильнюсе стартовал саммит стран НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс, а еще того, что Запад будет продолжать поддерживать ее в военном плане. Именно это будет одним из главных вопросов встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе заявил, что Украина станет членом НАТО без Плана действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный;

– президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Выступление главы государства ожидается в 18.00 по Киеву, информируют украинские СМИ;

– советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Джо Байден будет ждать личной встречи с Зеленским на саммите.

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