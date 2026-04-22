'Будет странно': Буданов объяснил, почему Украина не открывает свободный экспорт оружия

В Украине не планируют вводить свободный экспорт оружия, поскольку страна находится в состоянии полномасштабной войны и прежде всего нуждается в собственном вооружении. В то же время отдельные виды продукции производятся в избытке и могут иметь экспортный потенциал.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданова на Defense Tech Export Forum. Он отметил, что открытие свободной продажи оружия во время войны невозможно.

По его словам, государство, которое воюет, не может одновременно массово экспортировать вооружение, которое необходимо для собственной обороны. Он также подчеркнул, что подобный шаг был бы непонятным как для общества, так и для международных партнеров, от которых Украина в значительной степени зависит в сфере безопасности.

"Это неправильно, потому что страна в войне, страна нуждается в оружии, а мы его сами продаем. Это будет странно, это будет непонятно для нас и для партнеров, от которых мы во многом зависим. И в принципе с моральной точки зрения это вообще не нормально будет", – сказал он.

Отдельно Буданов обратил внимание на риски, связанные с утечкой технологий и возможным попаданием современных образцов вооружения к врагу.

Он отметил, что приобретение оружия в мире не является сложным процессом, поэтому контроль за экспортом является критически важным. В то же время, по его словам, в случаях перепроизводства Украина может рассматривать возможности внешних поставок.

Среди примеров он назвал морские беспилотники, которых Украина сейчас производит больше, чем использует. Также, по его словам, существуют отдельные категории вооружений, которые потеряли актуальность в современных боевых условиях в Украине, но могут быть востребованы в других регионах.

"К примеру, возьмем сектор морских беспилотников. На сегодня мы точно производим их больше, чем используем. Есть еще одна категория, это те типы вооружений, которые в нашей войне уже устарели, но для другого типа они все еще, скажем так, интересны", – пояснил Буданов.

В частности речь идет о некоторых устаревших моделях дронов, которые уже не применяются из-за насыщенности средствами радиоэлектронной борьбы.

Подобная ситуация наблюдается и с частью боевых бронированных машин, производство которых превышает внутренние потребности. Отдельно упоминаются и ударные системы дальнего радиуса действия, эффективность которых снизилась в современных условиях войны, но они могут оставаться актуальными для стран Азии и Африки.

