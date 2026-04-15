'Очень хорошее дело': Вэнс заявил, что гордится решением о прекращении финансирования США закупки оружия для Украины. Видео

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что решение о прекращении США "финансирования войны в Украине" – это одна из вещей, которыми он гордится. И добавил, что США "просто вышли из этого дела" и не покупают оружие для Украины.

Об этом он сказал на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии. Вэнс также вспомнил о случае во время его предвыборной кампании, когда столкнулся с осуждением со стороны избирателя из Украины за такую его позицию, однако до сих пор не изменил своего мнения.

Что сказал Джей Ди Вэнс

Вэнс отметил, что гордится решением о прекращении США финансировать закупку оружия для Украины. И добавил, что США "просто вышли из этого дела".

"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь во времена этой администрации, – это то, что мы сказали Европе: "Если вы хотите покупать оружие, можете, но США больше не покупают оружие и не отправляют его в Украину. Мы просто вышли из этого дела", – сказал Джей Ди Вэнс.

Вице-президент также вспомнил ситуацию во время мероприятия в Огайо, которое он проводил во время предвыборной кампании, где один из избирателей – американец украинского происхождения – упрекнул его за такую позицию.

"Ко мне подошел кто-то, это был американец украинского происхождения из Кливленда, штат Огайо, я агитировал за место в сенате, там много американцев украинского происхождения. ... Видимо, не голосовал за меня после этого разговора, но он будто мне тыкал пальцем в лицо, говоря: нужно поддерживать мою страну".

Что известно о военной помощи Украине

Одним из ключевых механизмов обеспечения критических потребностей Украины в оружии и оборонном оборудовании американского производства является инициатива PURL. Это совместная программа страны НАТО, их партнеров и США.

Ее суть заключается в отправке американского оружия для Сил обороны Украины за счет европейских стран-членов Североатлантического альянса. В рамках программы Киев формирует список приоритетных потребностей в оружии и передает его союзникам. Партнеры финансируют закупку американского вооружения, которое соответствует заявленным потребностям.

Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего США осуществляют прямые поставки оружия Украине. Соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, то есть перечень приоритетных требований для Украины) было заключено между США и НАТО 14 июля 2025 года.

