"Посмотрим, что произойдет": Трамп заявил, что война США против Ирана близка к завершению. Видео

Президент США Дональд Трамп уверен, что война США и Ирана близка к завершению. В то же время окончательно еще рано говорить о ее окончании.

Об этом он отметил в интервью для Fox News, из которого телеканал опубликовал фрагмент. Также он считает, что Иран хочет заключить это соглашение.

Что сказал Трамп

Я думаю, что это почти конец, да. Я имею в виду, что это очень близко к завершению", – сказал Трамп.

Также президент США в интервью отметил, что ему пришлось отклонить курс в процессе войны:

"Мне пришлось отклонить курс, потому что если бы я этого не сделал прямо сейчас, у вас был бы Иран с ядерным оружием. А если бы у них было ядерное оружие, вы бы всех там называли "сэр", – заверил Трамп.

Несмотря на это, он отметил, что еще пока рано утверждать об окончательном завершении войны.

"Если бы я сейчас снял все, им бы понадобилось бы двадцать лет, чтобы отстроить свою страну. А мы еще не закончили... Посмотрим, что произойдет. Я думаю, они очень хотят заключить сделку", – заявил президент США.

Что предшествовало

Продолжение первого раунда мирных переговоров между США и Ираном "может состояться в течение следующих двух дней" в Исламабаде, столице Пакистана. Координатором и посредником этих переговоров будет пакистанский военный разведчик Ахмед Шах Саид Асим Мунир, который сейчас возглавляет армию Пакистана.

Глава Белого дома предположил, что второй раунд переговоров о прекращении войны,"вероятно, состоится где-то в Европе".

Однако уже через полчаса Трамп сам позвонил изданию New York Post и предложил его журналистам "остаться в течение следующих двух дней" в Исламабаде.

"Вам действительно стоит там остаться, потому что что-то может произойти, и мы больше склонны туда поехать. Это более вероятно, знаете почему? Потому что фельдмаршал прекрасно выполняет свою работу. Он фантастический, и поэтому более вероятно, что мы вернемся именно туда", – цитирует издание слова президента США.

