"Будем продолжать": у Путина цинично отреагировали на удар по поезду возле польской границы

В Кремле отреагировали на то, что целью российского ударного БпЛА на украинско-польской границе едва не стал поезд с европейскими чиновниками. Там цинично отметили, что удар был нанесен по территории Украины, и военные страны-агрессора продолжат это делать.

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Об этом 14 сентября в комментарии росмедиа заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать обвинения Украины и ЕС в адрес России в нанесении удара беспилотником около границы с Польшей.

"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжают это делать, и продолжат", – сказал Песков журналистам.

Подробности ударов вблизи границы

13 сентября во время ночной массированной атаки РФ раздались взрывы вблизи украинско-польской границы. В частности, вражеский дрон поразил автозаправочную станцию возле КПП "Ягодин" в Волынской области. В результате удара загорелась сама АЗС, а также грузовики.

Кроме того, российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Поездную бригаду заранее предупредили о воздушной угрозе. Это позволило принять необходимые меры безопасности, в результате чего обошлось без пострадавших.

Позже стало известно, что целью российского дрона мог быть дипломатический поезд с представителями европейских государств, который находился недалеко от украинско-польской границы. Поезд, в котором, в частности, ехали Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности стран ЕС, накануне атаки досрочно покинул станцию Ягодин из-за оперативного изменения графика движения.

Незадолго до атаки через этот пункт пересечения украинско-польской границы проехал вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Однако польский чиновник пересек границу чуть раньше.

Реакция на удары РФ

"Варварские удары России по пункту пропуска на украинско-польской границе в Ягодине – это не просто продолжение ее атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что российские террористические атаки в Украине становятся все более интенсивными. Он заявил, что удары РФ все ближе приближаются к НАТО и ЕС, и ответ Европы на такие действия России должен быть "решительным".

Во Франции осудили Российскую Федерацию за обстрел поезда "Укрзалізниці" недалеко от границы Украины с Польшей незадолго после того, как на станции находились европейские дипломаты. Претенденты на президентское кресло Габриэль Атталь и Эдуар Филипп призвали усилить санкции против Кремля и увеличить поддержку Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти хотят изменить правила пересечения границы с Украиной – чтобы движение через контрольно-пропускные пункты ускорилось и возле них не скапливались автомобили. Это должно обезопасить как самих путешественников, так и сотрудников таможни и пограничников от российских атак.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после атаки на локомотив "Укрзалізниці" на станции "Ягодин" вблизи польской границы. Для этого он предлагает скоординировать работу таможенников, пограничников, полиции и военных.

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