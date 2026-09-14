В Польше хотят изменить правила пересечения границы с Украиной: что готовят

Польские власти намерены изменить правила пересечения границы с Украиной – чтобы ускорить движение через контрольно-пропускные пункты и предотвратить скопление автомобилей у них. Это должно обеспечить безопасность как самих путешественников, так и сотрудников таможни и пограничников от российских атак.

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Как сообщает "Польское радио", об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после нападения на локомотив "Укрзализныци" на станции "Ягодин" вблизи польской границы. Для этого он предлагает скоординировать работу таможенников, пограничников, полиции и военных.

"Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались заторы, ведь это становится опасным. Важно не допускать скопления грузовиков с топливом у наших пограничных переходов. Мне не нужно это объяснять, но это наше слабое место", – отметил польский премьер.

По его словам, этот вопрос планируется обсудить с Министерством финансов Польши.

Что предшествовало

Утром 13 сентября стало известно о попадании российского дрона вблизи границы с Польшей. Удар пришелся по автозаправочной станции возле пограничного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области, после чего вспыхнул пожар – огонь охватил саму АЗС, а также находившиеся поблизости грузовики.

"Варварские удары России по пункту пропуска на украинско-польской границе в Ягодине – это не просто продолжение её атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он призвал Европейский Союз в ответ на это ввести полное торговое эмбарго и мощные санкции против российского ВПК, а также запретить въезд всем гражданам РФ,

Также OBOZ.UA сообщал, что в тот же день российский дрон атаковал дипломатический поезд с представителями европейских государств, который находился недалеко от украинско-польской границы. Поезд, в котором, в частности, ехали экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности стран ЕС, накануне атаки досрочно покинул станцию Ягодин из-за оперативного изменения графика движения.

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