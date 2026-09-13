Ответ должен быть решительным: в Эстонии встревожились из-за приближающихся ударов РФ к границе с ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна решил констатировать, что российские террористические атаки в Украине становятся все более интенсивными. Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что удары РФ все ближе приближаются к НАТО и ЕС.

Видео дня

По словам главы эстонского МИД, ответ Европы на такие действия России должен быть "решительным". Об этом Цахкна заявил в социальной сети Х.

Европе пригрозила России ответом

Министр заявил, что всего за несколько часов до удара по АЗС вблизи польско-украинской границы, члены команды министерства иностранных дел Эстонии застряли на пограничном переходе, не имея возможности покинуть Украину из-за угрозы российских беспилотников.

Член эстонского правительства заявил, что ответ Европы также "должен усилиться". По словам Цахкны, европейские страны намерены продолжать накладывать на Россию санкции, которые "укрепляют безопасность Украины и всей Европы".

Кроме того, он заявил, что Европа будет помогать Украине уничтожать российские военные возможности. Однако глава МИД не стал прямо уточнять, что его страна намерена напрямую вступить в войну, чтобы бороться с российской агрессией не только словом, но и делом.

"Атаки России становятся все более интенсивными и все ближе приближаются к НАТО и ЕС. Наш ответ также должен усилиться. Каждая российская ракета и беспилотник, которые Украина останавливает, каждая российская возможность, которую мы помогаем Украине уничтожить, и каждая дополнительная плата, которую мы накладываем на Москву, укрепляют безопасность Украины и всей Европы", – заявил глава МИД Эстонии.

Напомним, во время ночной массированной атаки РФ раздались взрывы вблизи украинско-польской границы. Вражеский дрон поразил автозаправочную станцию возле КПП "Ягодин" в Волынской области.

Ранее сообщалось, что 13 сентября российская террористическая армия атаковала Тернопольскую область. В результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!