"Путин считает, будто ему все позволено": после атаки РФ на дипломатический поезд кандидаты в президенты Франции призвали усилить поддержку Украины

Два претендента на президентское кресло Франции Габриэль Атталь и Эдуард Филипп осудили Российскую Федерацию за обстрел дипломатического поезда "Укрзалізниці" недалеко от границы Украины с Польшей. Оба политика призвали ужесточить санкции против Кремля и увеличить поддержку Киева.

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Они отреагировали на инцидент на своих страницах в X (Twitter). И Атталь, и Филипп убеждены, что войска РФ намеренно наносили удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Габриэль Атталь сравнил вражеский удар с "электрошоком"

Генеральный секретарь правоцентристской партии "Возрождение", который был самым молодым премьером Франции, рассказал своим подписчикам, что утром 13 сентября российская армия вновь совершила атаку с помощью дронов по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины.

"Под ударом оказался, в частности, пункт пропуска "Ягодин", расположенный всего в двух километрах от Польши. В двух километрах от границ Европейского Союза.

И это произошло тогда, когда было точно известно, что буквально мгновение назад на той станции находились многочисленные европейские дипломаты", — возмутился политик.

Он признал, что кремлевский диктатор Владимир Путин "стремится лишь к войне и эскалации", а последний обстрел является тревожным сигналом и настоящим "электрошоком". Речь идет, в частности, об "электрошоке" для тех, кто считает, что война в Украине их не касается.

Атталь выступил за усиление защиты украинского неба. "Ведь это и небо Европы", – написал он, призвав предоставить Силам обороны Украины "средства, необходимые для победы".

Также политик призвал изъять активы РФ, замороженные в Европе. "Чтобы бремя этого конфликта ложилось на тех, кто несет за него исключительную ответственность: Путина и Россию", – подытожил Атталь.

Эдуар Филипп указал на вседозволенность российского лидера

Филипп – бывший премьер-министр Франции, основатель и лидер правоцентристской партии "Горизонты". Он напомнил, что Европа не впервые находится под угрозой из-за действий Москвы.

"Это в очередной раз доказывает: Владимир Путин считает, что ему все сойдет с рук, когда речь идет о военных разрушениях и провокациях", – написал претендент на президентское кресло.

Он призвал Европу не поддаваться российским запугиваниям, а "оставаться единой в своем решительном ответе". "Это единственный способ дать России понять, что она не должна идти дальше", – считает Филипп.

Самое время усилить санкции и контроль за их соблюдением, а также нарастить поддержку украинского сопротивления.

Есть два способа сделать это: использовать российские активы, чтобы именно РФ платила за совершенные ею преступления, и защитить украинское воздушное пространство для предотвращения жертв среди гражданского населения. "Без непосредственного вступления в войну", – уточнил бывший премьер.

"Именно благодаря решимости, а не самоуспокоенности, Россию можно будет заставить встать на путь к миру", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 сентября российский дрон-камикадзе типа "Шахед" атаковал пассажирский поезд, который находился недалеко от границы с Польшей. Поезд, в котором, в частности, ехали Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности стран ЕС, накануне атаки досрочно покинул станцию "Ягодин" из-за оперативного изменения графика движения.

– Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой группы жертв удалось избежать. Отметим, что новая атака РФ произошла на фоне российских обстрелов украинской железнодорожной инфраструктуры, продолжающихся вторые сутки подряд.

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