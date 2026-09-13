На границе Украины с Польшей вспыхнул пожар после удара по АЗС: в сети показали видео

Во время ночной массированной атаки РФ раздались взрывы вблизи украинско-польской границы. Вражеский дрон поразил автозаправочную станцию возле КПП "Ягодин" в Волынской области.

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В результате удара горела сама АЗС, а также грузовики. Кадры с места событий появились в сети.

Что известно

С самого утра местные медиа начали писать об ударе российского дрона вблизи украинско-польской границы.

В сообщениях указывалось, что удар пришелся по автозаправочной станции возле пограничного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области.

Судя по кадрам, на которых, как утверждается, запечатлены последствия удара, огонь охватил саму АЗС, а также находившиеся поблизости грузовики.

О угрозе ударов вражеских дронов жителей различных районов области предупреждали в течение всей ночи.

А мониторинговые каналы несколько раз фиксировали движение вражеских средств поражения к границе с Польшей.

По состоянию на 09:27 официальных заявлений об ударе ни от местных органов власти, ни от государственных структур не поступало.

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