Буданов пообещал покончить с коррупцией в ТЦК и бороться с СОЧ

Украина регулярно сталкивается с коррупцией в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) и случаями самовольного оставления части (СОЧ) военными. Подобные эпизоды негативно сказываются на обороноспособности нашего государства.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в своем Telegram-канале. Он добавил, что готовятся решения, которые способны положить конец вышеупомянутым сложностям.

Борьба с коррупцией и СОЧ в ВСУ

Глава ОП провел расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба, Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и руководителей правоохранительных органов, во время которого обсудили противодействие коррупции в системе ТЦК и СП, а также проблему самовольного оставления частей в Вооруженных силах.

"Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СОЧ в войсках – проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность", – подчеркнул Буданов.

Бывший глава ГУР добавил, что злоупотребление служебным положением и подрыв воинской дисциплины недопустимы. С этой целью сейчас анализируются имеющиеся проблемы и нарабатываются четкие и действенные решения.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и дезертирство во время военного положения. За документ проголосовали 277 народных депутатов.

Напомним, ранее депутат из фракции "Голос" Роман Костенко сообщал, что для всех военных, которые самовольно оставили части, могут ввести новые ограничения. Они будут такими же, как и для тех, кто не платит алименты.

Как писал OBOZ.UA, ранее Генпрокуратура Украины убрала из открытой статистики данные о самовольном оставлении части и дезертирстве. Решение приняли из-за войны и роста угроз ИПСО против Украины.

