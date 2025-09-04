В Украине хотят вернуть уголовную ответственность за СОЧ: законопроект поддержали в первом чтении

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и дезертирство во время военного положения. За документ проголосовали 277 народных депутатов.

Если закон будет принят полностью, суд больше не сможет применять смягчающие нормы для военнослужащих, которые впервые совершили такие правонарушения. Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко.

"Парламент поддержал в первом чтении #ЗП13260. ЗА – 277. По факту возвращается уголовная ответственность за СОЧ. То есть в случае принятия его в целом суд не сможет применить смягчающую норму", – говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает:

исключение ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено, что лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное преступление, предусмотренное ст. 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы", 408 "Дезертирство" может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы.

дополнение раздела ІІ Заключительных и переходных положений УК новым п. 24, которым предусмотреть отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 407, 408 этого Кодекса, и хотят вернуться на военную службу или уже вернулись на военную службу и несут ее;

в ст. ст. 286 "Порядок освобождения от уголовной ответственности", 287 "Ходатайство прокурора об освобождении от уголовной ответственности", "Рассмотрение вопроса об освобождении от уголовной ответственности" УПК и дополнить раздел ХІ "Переходные положения" УПК новым п. 20-10, которым урегулировать условия и порядок освобождения военнослужащих Вооруженных сил Украины от уголовной ответственности при наличии оснований.

Что предшествовало

По последним данным ВСП, благодаря этой важной инициативе в ряды ВСУ уже вернулось более 29 тысяч военнослужащих.

"Это значительное усиление всей структуры ВСУ – от отделения до корпуса, что свидетельствует о гибкости и мудрости армии, которая готова поддержать своих защитников", – отмечают в службе.

Стоит отметить, что до марта также действовал временный порядок, который позволял избежать уголовной ответственности тем, кто добровольно возвращался на службу. Но теперь эта норма утратила силу.

Напомним, в условиях военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право подавать военнообязанных в розыск. В основном это происходит только после серии нарушений, которые свидетельствуют о сознательном уклонении от мобилизации.

