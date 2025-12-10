Офис генпрокурора прекратил публиковать данные по количеству СЗЧ и дезертирства: в чем причина

Офис генерального прокурора убрал из открытой статистики данные о самовольном оставлении части (СЗЧ) и дезертирстве. Решение приняли из-за войны и роста угроз информационно-психологических операций против Украины.

В ведомстве отмечают, что публикация таких показателей может навредить обороноспособности и быть использована противником. Об этом сообщает hromadske.

Данные о военных уголовных правонарушениях, связанных с СЗЧ и дезертирством, изъяли из статистики сознательно и в соответствии с законодательством.

По словам руководительницы пресс-службы Марьяны Гайовской-Ковбасюк, эта информация относится к сведениям с ограниченным доступом и не может быть публично доступной во время военного положения.

Как пояснили в ОГП, разглашение таких сведений создает риски для национальной безопасности, ведь может стать инструментом для российских информационно-психологических операций. В частности, данные могут быть использованы для манипуляций относительно морально-психологического состояния украинских военных или для оценки уровня дисциплины и боеспособности подразделений.

В ведомстве также отметили, что сокрытие статистики соответствует требованиям части 2 статьи 6 Закона "О доступе к публичной информации". Такой шаг разрешен, если он осуществляется в интересах национальной безопасности, разглашение может нанести существенный вред государственным интересам, а потенциальный вред от открытия данных превышает общественный запрос на их получение.

На время действия военного положения эти сведения будут оставаться непубличными.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СВЧ) и дезертирство во время военного положения. За документ проголосовали 277 народных депутатов. Если закон будет принят полностью, суд больше не сможет применять смягчающие нормы для военнослужащих, которые впервые совершили такие правонарушения.

