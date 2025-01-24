'Борется с гораздо большей страной': Трамп заявил, что Зеленский 'не ангел', и высказался о соглашении с РФ. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет полностью остановить войну со страной-агрессором РФ. Новый американский лидер утверждает, что Украина якобы не должна была защищаться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение", поскольку сейчас противостоит "намного большей и мощной стране". В то же время он осудил нападение России.

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Такое заявление Трамп озвучил в интервью американскому телеканалу Fox News. Он, в частности, подтвердил, что президент Украины готов к завершению войны, однако заявил, что "Зеленский не ангел".

"Зеленский, я так скажу, хочет остановить все. Ему хватит. Он тоже не должен был допустить войны. Вы знаете, он тоже не ангел, но он не должен был допустить эту войну. Во-первых, он борется с гораздо большей страной. И знаете, это смело, и вот теперь произошло две вещи. Украинцы храбрые, но мы дали им миллиарды долларов", – сказал Трамп.

Он добавил, что США "потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа", и в очередной раз обвинил в этом своего предшественника Джо Байдена:

"Почему мы потратили больше? Вы знаете, почему. Президент Байден никогда не просил Европу тратить больше".

Когда ведущий Шон Хэннити сказал, что фактически война в Украине стала прокси-войной США и России, Трамп повторил, что "Зеленский борется с гораздо большей страной, гораздо более мощной".

"Он не должен был этого делать, потому что мы могли заключить сделку, и это было бы соглашение. Я мог так легко заключить это соглашение. А Зеленский решил, что "я хочу сражаться". Вы знаете, в России 30 тысяч армейских танков, У Зеленского их практически не было. Сейчас ты с ними не борешься. Потом начали заливать оборудование, передавать, передавать, передавать. И у них была смелость использовать это оборудование, но в конце концов эту войну надо остановить".

47-й президент также раскритиковал Байдена за то, что тот "позволил" РФ начать войну, заявив, что энергетическая политика его предшественника сделала Путина богаче.

"Путин тоже не должен был этого делать. Я имею в виду, я не виню только то, что Путин не должен был этого делать. Он не должен был этого делать, и это нужно прекратить", – сказал Трамп.

Напомним, на днях Зеленский рассказал, что переговоры Украины и РФ после начала полномасштабного вторжения фактически являлись лишь ультиматумом со стороны Москвы. Страна-агрессор, в частности, требовала замены президента на пророссийского Виктора Медведчука, предоставления русскому статуса государственного языка и большого сокращения украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января Трамп во время общения с журналистами заявил, что Зеленский подтвердил готовность к мирному соглашению по завершению войны с РФ. Президент США также сказал, что РФ "потеряла больше солдат", и отметил, что Китай оказывает значительное влияние на страну-агрессора.

Перед этим Трамп призвал РФ немедленно завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение, пригрозив санкциями и пошлинами на весь российский экспорт. Он также назвал войну в Украине трагедией, не имеющей аналогов со времен Второй мировой.

В Кремле, комментируя заявление Трампа, заявили о "готовности" к "равноправному и уважительному диалогу" с США, который "имел место" во время первого срока республиканца. В то же время в Москве "ждут сигналов, которых пока не поступало".

По данным The Wall Street Journal, Кремль считает угрозы Трампа пустыми, а окружение диктатора Путина уверено, что Москва сможет выдержать еще год войны.

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