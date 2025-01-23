'Ждем сигналов': у Путина отреагировали на ультиматум Трампа и заявили о готовности к диалогу

В Кремле ответили на публичное обращение нового президента США Дональда Трампа к Москве с призывом пойти на переговоры касательно войны в Украине. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил о "готовности" РФ к "равноправному и уважительному диалогу" с Соединенными Штатами, который "имел место" во время первого срока Трампа.

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Но пока что россиянам недостаточно "сигналов" от США. "Ждем сигналов, которых пока не поступало", – сказал Песков в комментарии пропагандистским СМИ 23 января.

Он также упрекнул Вашингтон за его санкции против Москвы.

"Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем", – указал чиновник. Мол, Трампу "нравятся санкционные методы" и в свой первый срок он стал "президентом Америки, который наиболее часто прибегал" к подобным инструментам.

Напомним: 22 января новый лидер Соединенных Штатов в своем аккаунте в Truth Social обратился к Путину с призывом "заключить сделку". Он отметил плачевное состояние российской экономики, предупредив, что дальше будет только хуже.

"Если мы не заключим "сделку", причем в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим вовлеченным странам", – предупредил Трамп.

Как писал OBOZ.UA, бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Дональд Трамп поставил Владимира Путина в трудное положение, выдвинув ему ультиматум. Главарь Кремля не ожидал такого развития событий. Европейский Союз должен поддержать требования и пригрозить Москве дополнительными санкциями.

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