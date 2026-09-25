Восстановить невозможно: крупнейшее металлургическое предприятие Украины остановилось после российских обстрелов

Работа "Арселор Миттал Кривой Рог" – крупнейшего металлургического предприятия Украины – приостановлена после четырех ракетных ударов за последние пять недель. Сейчас ArcelorMittal не может безопасно и стабильно возобновить производство.

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Об этом говорится на сайте компании. ArcelorMittal также сообщила правительству Украины о решении сосредоточиться на сохранении инфраструктуры предприятия, чтобы после окончания войны оставалась возможность возобновить производство.

В результате четырех атак погибли пять человек, еще 17 работников получили ранения, один из них остается в критическом состоянии. Последний удар по предприятию произошел 21 сентября.

В ArcelorMittal отмечают, что атаки нанесли значительный ущерб производственным мощностям. После предыдущего удара 14 сентября компания сообщала, что основное сталеплавильное производство было остановлено, а другие объекты работали на минимальном уровне или были переведены в режим простоя.

"Арселор Миттал Кривой Рог" – крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины. Это предприятие полного цикла: производственная цепочка охватывает добычу железной руды, коксохимию, аглодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. Компания также является одним из крупнейших работодателей страны.

В августе после ракетного удара компания сообщала о гибели двух работников – сотрудника предприятия и работника подрядной организации. Еще 13 работников и подрядчиков получили ранения. Удар повредил основные объекты энергетического и доменного производства. Тогда остановили лишь часть производственных процессов.

Что сказали в ArcelorMittal

"Мы с глубоким сожалением пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "Арселор Миттал Кривой Рог". С начала войны наши люди в Украине неустанно работали, чтобы поддерживать работу шахт и предприятия", – заявил генеральный директор "Арселор Миттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

По его словам, компания обсуждает будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточится на сохранении инфраструктуры, чтобы после окончания войны оставались варианты для восстановления производства.

ArcelorMittal отмечает, что с начала полномасштабной войны направила более $700 млн на поддержку работы "АрселорМиттал Кривой Рог". Теперь компания ожидает отразить в отчетности около $1 млрд неденежных убытков из-за обесценивания имущества, производственных мощностей и оборудования предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская металлургия переживает один из самых глубоких кризисов за время полномасштабной войны. После российских ударов в августе-сентябре также остановились "Запорожсталь" и "Каметсталь", а производство стали только за август сократилось на 57,3%.

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