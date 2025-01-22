'Хотели заменить Медведчука': Зеленский рассказал об ультиматумах, которые Россия выдвигала на переговорах в Турции

Во время переговоров Украины и РФ весной 2022 года Москва добивалась замены президента в Киеве на кума диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Также Кремль хотел признания всего Донбасса российским, русского языка – государственным, сокращения украинской армии и передачи России всего оружия.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе, Швейцария. Он отметил, что встречи в Беларуси и турецком Стамбуле нельзя назвать переговорами – фактически это был ультиматум от России.

"Нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России он переговорщик – Путин. Так что я никогда не встречался в Турции с Путиным", – сказал Зеленский.

По его словам, на переговорах 2022 года страна-агрессор трижды выдвигала Украине ряд ультиматумов.

Это было и в первые дни вторжения, и позже в Турции.

"Они сказали, что я должен отступить, они заменят меня на пророссийского Медведчука. Так что я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс – это Россия, мы должны признать", – рассказал президент.

Также, по словам Зеленского, Кремль потребовал от Украины признания русского языка государственным, нейтрального статуса, сокращения армии.

"Мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать все оружие, от артиллерии, все что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им. Поэтому никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул: юридически Украина не признает оккупированные территории российскими, "кто бы что ни хотел".

"Пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они будут всегда оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января Зеленский в Давосе заявил, что Украина должна остаться сильным и независимым государством. По его словам, переговоры с РФ должны проходить только с позиции силы, поскольку Путин не хочет заканчивать войну и его цель – уничтожение украинской независимости.

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