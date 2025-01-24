В Кремле считают угрозы президента США Дональда Трампа относительно введения новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в Соединенные Штаты пустыми. Несмотря на значительные потери и истощение ресурсов РФ, окружение диктатора Владимира Путина уверено, что Москва сможет выдержать еще один год войны.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Аналитики отмечают, что страна-террорист на сегодняшний день все еще имеет преимущество.

"Мы не видим здесь ничего нового", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, после того, как Трамп выступил в Truth Social с заявлением о готовности усилить экономическое давление на Москву, он напомнил о ряде санкций, введенных после вторжения России в Украину почти три года тому назад.

Как пишет издание, российская экономика испытывает определенное давление и проявляет признаки напряжения, пытаясь удержаться на стабильном уровне. Это происходит на фоне инфляции и больших затрат, направленных на финансирование оборонной промышленности страны. В то же время, армия РФ медленно захватывает территории на востоке Украины.

"У нас есть дисбалансы и инфляция, но не так остро требовать прекращения всех боевых действий. Мы можем продолжать выполнять наши требования… и если оборона Украины будет продолжать разваливаться, как сейчас, другой стороне было бы разумнее согласиться на наши условия", – отметил директор Департамента мировой экономики и международной политики московской Высшей школы экономики Василий Кашин.

Некоторые российские чиновники выразили сдержанный оптимизм после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Аналитики отмечают, что Владимир Путин стремится организовать саммит с Трампом, на котором оба лидера могли бы достичь соглашения, выгодного для Москвы, при этом игнорируя украинское руководство, которое Кремль считает нелегитимным.

В то же время Киев признает, что полный возврат всех территорий, оккупированных Россией во время войны, маловероятен. Украина настаивает на гарантиях безопасности, которые предотвратили бы возможность перегруппировки российских сил после прекращения огня и их нового вторжения. Россия заявляет, что Украина должна принять "новые территориальные реалии", фактически отказавшись от возвращения территорий, утраченных в ходе боевых действий.

Парижский политолог, которая поддерживает контакты с людьми, близкими к Кремлю Татьяна Станова, подчеркнула, что давление на российскую экономику, хотя и вызывает беспокойство у Путина, вряд ли существенно повлияет на его решение в отношении Украины. Для президента России, находящегося у власти уже 25 лет, война является историческим шансом объединить два православных государства.

"Конечно, Путин хочет остановить войну, но он хочет этого исключительно на российских условиях. Война в Украине – это способ посадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0", – заявила Станова.

Этот план фактически превращает Украину в слабое и уязвимое государство, лишенное возможности защищаться от российской агрессии. Он предусматривает запрет на перевооружение при поддержке Запада и покидает Крым, аннексированный Россией в 2014 году, под контролем Москвы.

Путин охарактеризовал Стамбульскую формулу как основу для переговоров по Украине. Трамп, в свою очередь, признал, что завершение войны может занять гораздо больше времени, чем он обещал во время избирательной кампании, когда заявлял о намерении заключить соглашение через 24 часа после возвращения в Белый дом. После инаугурации он отметил, что Украина стремится к договоренности, тогда как Россия может быть не готова к этому.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января стало известно, что Трамп призвал Россию немедленно завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в Соединенные Штаты. В то же время, республиканец заявил, что не хочет навредить РФ и любит российский народ и всегда имел очень хорошие отношения с диктатором РФ.

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