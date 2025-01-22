'Дальше только хуже': Трамп призвал Россию завершить войну, пригрозив новыми санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США

Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

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"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже", – написал 47-й президент США в соцсети Truth Social.

В случае отказа РФ подписать мирное соглашение Трамп пригрозил жесткими санкциями:

"Если мы не заключим соглашение, в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам-участникам".

При этом новый президент США заявил, что "не хочет навредить РФ", "любит российский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным".

Также Трамп вспомнил, как "Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом около 60 млн жизней".

"Покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем сделать это легким или тяжелым путем – и легкий путь всегда лучше. Пора заключить соглашение. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января в МИД РФ заявили, что контакты Путина с Трампом пока не согласованы. В то же время, там сказали, что готовятся к переговорам и надеются услышать "что-то более выразительное и конкретное от Вашингтона".

Ранее стало известно, что Трамп поручил спецпосланнику по вопросам РФ и Украины Киту Келлогу завершить войну в течение 100 дней. Однако, как пишет The Wall Street Journal, политический истеблишмент в США не верит, что новому лидеру удастся реализовать свои планы. Заключить соглашение с Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал перед выборами, пишет газета.

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