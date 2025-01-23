Трагедия, которая не имела аналогов десятки лет: Трамп в Давосе – о войне в Украине, мирном соглашении и намерении встретиться с Путиным. Видео

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил, что его команда будет работать над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной, подчеркнув, что война является трагедией, не имеющей аналогов со времен Второй мировой войны.

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Об этом он сказал во время онлайн-выступления на WEF. Трамп подчеркнул, что еще до того, как стал президентом, его команда договорилась о прекращении боев в Секторе Газа, и теперь они будут работать над мирным соглашением между Россией и Украиной.

"Еще до того, как я стал президентом, моя команда договорилась о договоре о прекращении боев в Секторе Газа… Мы будем работать над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной", – сказал президент США.

Он подчеркнул, что война является трагедией, не имевшей аналогов десятки лет.

"Тысячи погибли в ходе этой войны, никто ничего подобного не видел со времен Второй мировой войны. Миллионы украинцев и россиян страдают", – подчеркнул он.

По его словам, усилия по мирному урегулированию уже начались.

"Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже начались. Так важно добиться этого", – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что США вскоре станут "сильнее и богаче", чем когда-либо, благодаря запланированным изменениям, в частности в таких сферах, как производство, искусственный интеллект и криптовалюты. Он призвал международные компании переместить свои производственные мощности в США, пообещав им "одни из самых низких" налогов в мире.

Относительно цены на нефть Трамп считает, что ее снижение может способствовать завершению конфликта в Украине. Он выразил намерение обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть, поскольку считает, что снижение стоимости нефти приведет к быстрому завершению войны.

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны снизить ее. И, честно говоря, я удивлен, что они не сделали это перед выборами. Ведь если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной закончилась бы немедленно", – сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для достижения мирного соглашения. Он также отметил, что Украина "готова заключить соглашение" для урегулирования конфликта и даже предположил, что мирный договор может быть подписан в этом году, в зависимости от позиции России.

"Нужно спросить у России, закончится ли война в этом году, потому что Украина "готова подписать соглашение", – сказал он.

Трамп также отметил важность сотрудничества США с Китаем в решении международных проблем. Он сообщил, что у него с президентом Китая Си хорошие отношения, хотя некоторые трудности возникли из-за пандемии COVID-19. Президент США выразил надежду на то, что Китай поможет остановить войну в Украине.

"Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Китаем и надеюсь также, что Китай поможет остановить войну в Украине, они будут помогать нам в этом, мы работаем с ними в этом, я говорил об этом с президентом Китая во время телефонного разговора", – добавил он.

Кроме того, Трамп добавил, что США заинтересованы в сокращении ядерных арсеналов вместе с Россией и Китаем. Он считает, что Путину эта идея "понравилась".

Американский лидер также отметил, что из-за войны гибнет гораздо больше людей, чем сообщают новости, и это подчеркивает важность достижения мира.

Как писал OBOZ.UA, бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Дональд Трамп поставил Владимира Путина в трудное положение, выдвинув ему ультиматум. Главарь Кремля не ожидал такого развития событий. Европейский Союз должен поддержать требования и пригрозить Москве дополнительными санкциями.

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