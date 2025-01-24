Трамп заявил, что Зеленский подтвердил готовность к мирному соглашению и заговорил о влиянии Китая на Россию. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил готовность к мирному соглашению в войне со страной-террористкой Россией. Также республиканец заговорил о значимом влиянии Китая на РФ.

Видео дня

Соответствующие заявления президент Соединенных Штатов сделал во время общения с журналистами. По его словам, нужно заканчивать эту войну.

"Да, конечно, он (Зеленский. – Ред.) готов договориться о соглашении, он хотел бы остановить войну. Он тот, кто потерял много солдат как Россия. РФ потеряла больше солдат, они потеряли 800 тыс. Я бы сказал, что это много", – отметил Трамп.

На вопрос, что глава Китая Си Цзиньпин может сделать в войне Украины и России, президент США ответил, что Китай имеет значительное влияние на Россию.

"Они (Китай – ред.) обладают большой властью над Россией. Они поставляют товары в Россию, а РФ поставляет энергоносители им. Это очень большая торговля, это очень крупные торговые партнеры", – подчеркнул республиканец.

По его мнению, страна-террорист должна захотеть заключить соглашение по окончании войны.

"И я думаю, что Путин хотел бы меня видеть, и мы встретимся как только сможем. Я бы сразу встретился. Солдаты погибают на поле боя и это поле боя не похоже ни на одно из Второй мировой войны. И хорошо бы закончить эту войну. Это страшная война ", – резюмировал Трамп.

Напомним, 22 января стало известно, что президент США призвал РФ немедленно завершить войну против Украины и заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что контакт российского диктатора Путина с президентом США пока не согласован. Однако в РФ отметили, что готовятся к переговорам диктатора с главой Белого дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!