'Болезненный вопрос': Зеленский рассказал, что нужно военным на передовой

Украинской армии на линии фронта необходимы радарные системы, которые производят Нидерланды. Амстердам мог бы помочь Киеву с их поставками, поскольку там находится производство радиолокаторов высокого качества.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такой запрос он получил во время своего последнего визита в Донецкую область.

"В Дружковке был вполне конкретный запрос от наших военных. По радарам я не буду идти сейчас в детали, но они очень нам нужны. Это то, что помогает в защите воина. И это такой вызов. Это очень болезненный вопрос. Именно Нидерланды, одна из стран, которые производят лучшие. И такие радары мы сегодня обсудили, в том числе и этот запрос", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что лично передал главе правительства Нидерландов этот запрос от украинских войск. Также он обсудил с Йеттеном ситуацию на фронте, российские атаки, которые ни дня не прекращаются, дополнительно обсудив вклад Амстердама в закупку боекомплектов к западным зенитно-ракетным комплексам, которые есть на вооружении Киева.

"Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает эффективно – это прогнозируемый ежегодный объем, и мы благодарны за это решение – 3 млрд евро ежегодно. Также Нидерланды инвестируют в программу PURL, которая является критической для нас, потому что позволяет покупать ракеты для противовоздушной обороны, прежде всего PAC-2, PAC-3. И это безальтернативно на сегодня для нас", — сказал Зеленский.

Другие заявления Зеленского на пресс-конференции

На персконференции глава государства также заявлял, что за последние полтора месяца украинская армия смогла вернуть под контроль до 435 километров квадратных оккупированной территории. В то же время российские силы во время весеннего наступления планируют оккупировать полностью Луганскую и Донецкую области.

Также Владимир Зеленский заявил, что несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа, он продолжает сосредотачиваться на помощи людям. Риторика американского коллеги не влияет на позицию главы государства.

Он в частности анонсировал отправку группы украинских военных экспертов на Ближний Восток. По его словам, военнослужащие едут помогать странам Персидского залива сбивать иранские дроны, а взамен на эту помощь Украина хочет получить средства ПВО .

Напомним, Зеленский подтвердил, что Вашингтон и страны Персидского залива обращались в Киев за помощью в противодействии иранским дронам. По словам главы государства, Украина готова предоставить экспертную помощь и поделиться опытом военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

