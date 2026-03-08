Зеленский рассказал, кто и когда поедет в Персидский залив сбивать иранские дроны. Видео

Президент Владимир Зеленский анонсировал отправку группы украинских военных экспертов на Ближний Восток. По его словам, военнослужащие едут помогать странам Персидского залива сбивать иранские дроны.

При этом глава государства дал понять, что взамен на эту помощь Украина хочет получить средства ПВО. Об этом Зеленский заявил на брифинге 8 марта.

Роль Украины на Ближнем Востоке

Зеленский сообщил, что украинские военные эксперты поедут на Ближний Восток с соответствующими возможностями, которые позволят бороться с атаками иранских дронов-камикадзе. Также он подчеркнул, что все стороны понимают с дефицитом каких средств сталкиваются и хотят получить взаимную выгоду.

"Безусловно, подразумевается военная экспертиза с соответствующими возможностями защиты они будут отправлены. Много в этом диалоге обсуждается. Если мы говорим об увеличении каких-то средств, то мы бы очень хотели, чтобы это была возможность с обеих сторон. Вы знаете дефицит каких средств у нас, мы понимаем дефицит каких средств у стран залива", – рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский анонсировал отправку украинских военных в страны Персидского залива уже на следующей неделе. При чем военные поедут в регион с возможностями борьбы против БПЛА.

"Пока рано говорить о деталях, думаю на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, потому что они едут сразу с возможностями помочь. Тогда уже будет двигаться дальше, подождем первых встреч", – заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива обращались к Украине за помощью в противодействии иранским дронами. По словам главы государства, Украина готова предоставить экспертную помощь и поделиться опытом военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

