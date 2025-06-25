Блокирование вступления Украины в ЕС одной страной является неприемлемым, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник, 24 июня, провел встречу с высокой представительницей Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каей Каллас. Они обсудили необходимость продвижения процесса вступления Украины в ЕС.

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Об этом Сибига написал в соцсети Х. Он подчеркнул, что Украина уже выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера.

"Я подчеркнул, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера, и что блокирование этого процесса одной страной неприемлемо", – сообщил министр.

Также политики говорили о следующих шагах ЕС по усилению санкционного давления на Россию. Украина ожидает, что они будут действительно сильными и нанесут ущерб военному бюджету российского диктатора Путина.

"Я ценю решительную поддержку ЕС, особенно в оборонной сфере, и благодарю Каю за ее личное лидерство", – написал Сибига.

Как известно, против вступления Украины в ЕС выступает Венгрия. В стране по инициативе премьера Виктора Орбана даже провели референдум по этому вопросу, однако он провалился – в опросе приняли участие только 600 тысяч венгров.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий, который официально вступит в должность 6 августа, тоже выступил против вступления Украины в Евросоюз. По его словам, "Украина должна понимать, что другие страны, включая Польшу и Венгрию, имеют свои интересы".

Тем временем страны Балтии выступили за членство Украины в НАТО и Европейском Союзе. Кроме того, Эстония, Латвия и Литва выразили абсолютную поддержку Украины в войне против России.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня в Брюсселе завершился официальный скрининг соответствия украинского законодательства праву Европейского Союза. Он касался окружающей среды, климата и гражданской защиты. Этот блок является одним из самых масштабных по количеству актов права ЕС и требует привлечения широкого круга специалистов.

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