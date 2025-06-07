Три страны НАТО выступили за членство Украины в Альянсе и ЕС

Страны Балтии выступили за членство Украины в НАТО и Европейском Союзе. Кроме того, Эстония, Латвия и Литва выразили абсолютную поддержку Украины в войне против России.

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Свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины подтвердили комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы. Соответствующий документ в Facebook опубликовал глава комитета по иностранным делам литовского парламента Жигимантас Павильонис.

В заявлении комитетов по иностранным делам парламентов страны Балтии говорила, что победа Украины над Россией и ее вступление в НАТО являются ключевыми условиями справедливого и прочного мира в Европе. Также отмечается, что членство Украины в Североатлантическом альянсе обеспечит прочную основу для евроатлантической безопасности.

Также комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы осудили российскую агрессию, отметив, что полномасштабная война России является грубым нарушением международного права, Устава ООН и базовых норм прав человека.

Эстония, Латвия и Литва отметили, что их обязательства являются поддержка Украину до полной победы. Речь идет об освобождении всех временно оккупированных территорий, наказании военных преступников и реализации принципов международного правосудия. Страны Балтии пообещали усилить дипломатическое давление на Россию, чтобы изолировать агрессора в международных организациях и расширить против РФ санкции.

"Содействовать вступлению Украины в ЕС с целью завершения переговоров до 2030 года и приобретения полноправного членства. Поддерживать евроатлантический курс Украины, с учетом решений саммитов НАТО в Бухаресте (2008), Вильнюсе (2023) и Вашингтоне (2024), а также призвать к принятию конкретных решений на саммите НАТО 2025 года в Гааге", – говорится в совместном заявлении стран Балтии.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодняшний день единогласного принятия решения в вопросе членства Украины в НАТО внутри Альянса нет. Ведь у всех участников разнятся видение и подходы в соответствующем вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он также добавил, что во время его визита в Москву перед поездкой в Украину этот вопрос не обсуждался с россиянами.

До этого министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявлял, что Украина уверенно движется к вступлению в НАТО и этот процесс является "необратимым". Также он добавил, что Германия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском Союзе, а также ее евроатлантический курс.

Еще раньше временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич отмечал, что в Польше поддерживают вступление Украины в НАТО и Европейский Союз, ведь считают, что это в интересах Варшавы.

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