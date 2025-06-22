'Полный провал': лидер венгерской оппозиции высмеял результат референдума Орбана по членству Украины в ЕС

Венгерский оппозиционный политик, глава партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о провале референдума о вступлении Украины в Европейский Союз, который провели по инициативе премьера Виктора Орбана. В нем приняли участие только 600 тысяч венгров.

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Об этом Мадяр написал 21 июня в Facebook. Отметим, что всего в Венгрии проживает более 9,5 миллионов человек.

"Это самая низкая цифра за всю "славную" историю Национальных консультаций. И этого удалось достичь только после нескольких месяцев тотальной мобилизации и сжигания десятков миллиардов государственных денег. Полный провал", – так оппозиционер оценил результаты референдума.

Мадяр отметил, что согласно данным Венгерской почты, всего 3-7% разосланных бюллетеней вернулись из разных регионов страны. Это означает, что максимум 500 тысяч человек приняли участие в голосовании на бумаге. Тем временем представитель правительства страны Гергей Гуляш сам признал, что онлайн-голосов было отдано гораздо меньше, чем бумажных.

Лидер "Тисы" отметил, что сумму в 10 миллиардов форинтов (около 20,5 миллионов евро), которая была потрачена на этот "референдум", государство могло бы направить на ремонт больниц или модернизацию железной дороги.

Петер Мадяр сравнил эту кампанию с инициативой партии "Тиса" – с опросом "Голос нации" ее представители побывали в каждом венгерском населенном пункте. Они лично опрашивали людей, и граждане имели возможность высказать свое мнение не только об Украине, но и о действительно важных для венгров проблемах.

Тем временем Орбан заявил, что участие в опросе приняли участие около двух миллионов венгров. Мадяр же отметил, что эта цифра коррелируется с данными партии Орбана "Фидес" о том, что у них есть два миллиона избирателей.

Напомним, что Виктор Орбан решил организовать голосование в Венгрии по поддержке вступления Украины в ЕС еще в марте.

Тогда на его идею отреагировали в МИД Польши. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский написал, что такое голосование можно провести не только в отношении Украины. А и относительно того, может ли быть "Венгрия Орбана" полноценным членом Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат парламента от венгерской партии Momentum Ференц Геленчер подал жалобу в полицию на соратницу премьер-министра Виктора Орбана Александру Сенткираи за "угрозу общественной безопасности". Она опубликовала противоречивое видео, в котором выступила против присоединения Украины к Европейскому Союзу.

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