Украина стала на шаг ближе к ЕС: завершен еще один официальный скрининг

В субботу, 20 июня, в Брюсселе завершился официальный скрининг соответствия украинского законодательства праву Европейского Союза. Он касался окружающей среды, климата и гражданской защиты. Этот блок является одним из самых масштабных по количеству актов права ЕС и требует привлечения широкого круга специалистов.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Отмечается, что в течение пяти дней украинская делегация и европейские эксперты проработали большой массив нормативных материалов, отражающих состояние украинского экологического законодательства по имплементации европейских норм, и последовательные планы будущих реформ.

В состав украинской делегации вошли 114 участников, в том числе 44 докладчика. Они представили 74 тематические презентации, охватывающие более 200 актов права ЕС в сфере окружающей среды, климата и гражданской защиты, и подготовили более 700 страниц ответов к опроснику.

"Я внимательно следила за работой обеих команд в течение этих насыщенных пяти дней и искренне благодарю всех за эту сложную, но чрезвычайно конструктивную работу над критически важными вопросами раздела 27. Надеюсь, что на основе этого диалога мы сможем лучше понять, как усовершенствовать процессы имплементации, учесть все замечания и усилить наш потенциал на пути к членству в ЕС", – добавила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, которая присоединилась онлайн во время последнего дня сессии.

Она подчеркнула, что для бизнеса и других касательных секторов во время войны это будет непростой вызов, но и одновременно возможность для роста. Впрочем, по словам министра, Украина готова занять свое место как ответственный член зеленой европейской семьи.

"Вместе мы сделаем наш континент более устойчивым и постоянным", – резюмировала свое выступление Гринчук.

Со своей стороны европейские эксперты отметили высокий уровень подготовки украинской делегации к переговорному процессу, в частности качество презентационных материалов и заполненного опросника. Они отметили готовность продолжать тесное сотрудничество в рамках раздела 27 и в дальнейшем поддерживать Украину на ее евроинтеграционном пути.

"Спасибо всем украинским специалистам, которые ответственно и слаженно работали над подготовкой и проведением этой сессии", – отметила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук, которая возглавляла украинскую делегацию в Брюсселе.

Кроме того, она поблагодарила европейских коллег за конструктивные комментарии, профессиональный диалог и открытость к сотрудничеству.

"В итоге мы получили мощную синергию, которая уже сейчас помогла нам очертить границы дальнейших задач. Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами из ЕС и движемся вперед к полной интеграции в европейскую экологическую политику", – добавила чиновник.

За пять дней участники провели детальный анализ законодательства по климатическому компоненту, блоков окружающей среды, управления отходами, качества воды, охраны природы, химических веществ и борьбы с коррупцией.

Справка

Скрининг - это процесс оценки соответствия национального законодательства нормам права ЕС. Он является необходимым этапом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. В целом переговорный процесс охватывает 35 разделов. Обсуждение раздела 27 продолжалось в Брюсселе с 16 по 20 июня.

Процедура вступления Украины в ЕС

В целом, рассказал ранее OBOZ.UA руководитель евроинтеграционного направления Центра экономического восстановления, экс-заместитель гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк, процедура вступления Украины в ЕС предусматривает несколько этапов. В частности:

скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;

разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт относительно верховенства права, функционирования демократических институтов и реформы государственного управления);

создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры), открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);

принятие изменений в соответствии со всеми 33 разделами;

после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.

При этом стоит помнить: начало переговоров еще не означает, что страна обязательно получит членство. Например, Турция начала переговоры о вступлении в 2005-м. А Черногория официально начала переговоры в 2012 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в Евросоюз. Поскольку иначе будет уничтожено венгерское фермерство и, как следствие, вся венгерская экономика.

Напомним, что в мае Украина завершила скрининг трех кластеров (из шести) в переговорах о вступлении в Евросоюз (ЕС). При этом в самом союзе ожидают, что все скрининги могут быть завершены до осени - однако лишь при условии сохранения текущих темпов работы.

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