Байден сказал, жалеет ли, что сразу не отказался от попытки переизбираться в 2024 году

Бывший президент США Джо Байден рассказал жалеет ли он о том, что сразу не отказался от попытки переизбираться в 2024 году. Политик также добавил, что на тот момент в Демократической партии не отрицали его кандидатуру.

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Об этом пишет The Hill. В частности, Джо Байден сказал, что не жалеет о своем решении попытаться переизбраться на пост президента.

На вопрос о беспокойстве демократов относительно того, стоило ли ему уйти в отставку раньше, бывший президент отверг критику.

"Почему же они тогда не баллотировались против меня? Потому что я бы их победил", – сказал Байден журналистам в Нью-Касле, штат Делавэр.

Кроме того, политик раскритиковал недавно изданную книгу журналистов CNN и Axios о проблемах Байдена со здоровьем, замалчивание этого и его "катастрофическое решение баллотироваться" и сиронизировал, что присутствующие могут видеть, какой он "ментально инвалид и не может ходить".

Политик оптимистично оценил шанс на лечение от агрессивной формы рака, которую у него обнаружили в мае 2025 года.

Детали

Президент США Джо Байден объявил в конце апреля 2023 года, что будет баллотироваться снова, но его переизбрание было омрачено вопросами относительно его преклонного возраста и скептицизмом относительно его способности выполнять обязанности президента еще четыре года.

Он снял свою кандидатуру с гонки 21 июля 2024 года, менее чем через месяц после катастрофических дебатов против тогдашнего кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Форум вызвал беспокойство по поводу возраста и психической остроты Байдена, поскольку ему, похоже, было трудно отвечать на вопросы или оставаться внимательным.

Бывший вице-президент Камала Харрис стала кандидатом от партии, но в итоге проиграла Дональду Трампу в ноябре 2024 года.

Ранее 46-й президент США Джо Байден, у которого диагностировали рак предстательной железы, рассказал, что надеется на то, что сможет победить болезнь - его врачи настроены оптимистично. Он рассказал о своем состоянии и сообщил, что уже проходит лечение.

30 мая Байден впервые появился на публике после того, как стало известно о его диагнозе. Он вместе с семьей посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Байдена II в школе Солсбери, штат Коннектикут.

У Джо Байдена в пятницу, 16 мая, диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Предварительно, речь шла об агрессивной форме заболевания с метастазами в кости. Демократ поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку.

Между тем член Палаты представителей, врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что врач Байдена Кевин О'Коннор или плохо разбирается в своем деле, или солгал американскому народу. Законодатель утверждал, что Байдену, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты. Глава Белого дома пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Однако уже менее чем через две недели Трамп сказал, что ему совсем не жаль 82-летнего предшественника, у которого обнаружили онкозаболевание. Он назвал Байдена "жестоким" и призвал не жалеть его.

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