'Рак касается всех нас': Джо Байден после обнародования диагноза поблагодарил за поддержку и показал фото с женой

46-й президент США Джо Байден впервые прокомментировал свое онкологическое заболевание. Демократ поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку.

Видео дня

Об этом политик написал в аккаунте на платформе X (Twitter) в понедельник, 19 мая. Он показал новую совместную фотографию с супругой – Джилл Байден – и котом. Вероятно, снимок был сделан дома.

"Рак касается всех нас. Как и многие из вас, Джилл и я поняли, что мы сильнее всего в местах слома. Спасибо, что подбадриваете нас с любовью и поддержкой", – написал бывший глава Соединенных Штатов.

О том, что у 82-летнего Байдена 16 мая диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в кости, пресс-служба политика объявила спустя двое суток, 18-го числа.

Врачи предполагают, что рак гормонально чувствительный, что позволит начать его лечение. В сообщении заявлялось, что Джо и Джилл "рассматривают варианты" вместе с онкологами.

Как ранее писал OBOZ.UA, после ухода из Белого дома Джо Байден держался в тени. 15 апреля экс-президент выступил с первой речью, сосредоточив внимание на критике сокращения программ соцзащиты, которое проводит администрация Дональда Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!