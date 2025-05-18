У Байдена диагностировали рак с метастазами – NYT

У 46-го президента США Джо Байдена в пятницу, 16 мая, диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Политик, его семья и врачи рассматривают варианты лечения.

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Об этом сообщил в воскресенье, 18 мая, его пресс-секретарь. Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате, который требовал "дальнейшего обследования", передает The New York Times.

Предварительно, речь идет об агрессивной форме заболевания с метастазами в кости.

"Рак, по-видимому, гормонально-чувствительный, что позволяет эффективно его лечить", – сказал представитель Байдена.

В Sky News уточнили, что у демократа рак предстательной железы с показателем по шкале Глисона 9 (группа 5). По данным Cancer Research UK, показатель Глисона 9 означает, что раковые клетки "выглядят очень ненормально", а болезнь "вероятно будет быстро расти".

Джозефу Робинетту Байдену-младшему 82 года. Демократ из штата Пенсильвания с 2009 по 2017-й занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

С 2021 по 2025 год был президентом Соединенных Штатов, став первым американским главой, которому исполнилось 80 лет на посту. Он баллотировался и на выборах 2024 года, но 21 июля, за четыре месяца до дня голосования, снял свою кандидатуру. В итоге кандидату-республиканцу Дональду Трампу противостояла Камала Харрис, которой не удалось одержать победу.

Как писал OBOZ.UA, недавно Джо Байден заявил в интервью, что нынешний президент США Дональд Трамп занимается "политикой умиротворения", когда давит на Украину с целью передачи территорий России. По его словам, "любой, кто думает, что Путин остановится", если какая-то территория будет уступлена в рамках мирного соглашения, – "просто дурак".

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