'Мы расстроены': Трамп и другие республиканцы пожелали Байдену, у которого обнаружили рак, выздоровления

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты. Глава Белого дома пожелал Байдену быстрого выздоровления.

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Также Трамп отметил, что очень расстроен из-за тяжелой болезни 46-ого президента Америки. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (супруга Байдена. – Ред.) и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления", – говорится в сообщении.

Как пишет The Independent, коллеги Трампа, члены Республиканской партии, также прокомментировали новость о диагнозе Байдена. Сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз заявила, что она "опечалена известием о диагнозе рака у президента Байдена и желает ему и его семье всего наилучшего, поскольку он начинает лечение".

Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис сказал, что "молится о его полном выздоровлении".

Представительница Республиканской партии из Джорджии Марджори Тейлор Грин сказала, что ей "сочувственно видеть эту новость". "Рак — это действительно ужасно. Мой отец скончался в 2021 году от рака. Молюсь за Джо Байдена и его семью", – отметила она.

Журналисты пишут, что заявление Трампа знаменует собой сочувствие к Байдену, которого действующий президент продолжал критиковать и обвинять в снижении когнитивных способностей даже после того, как он выбыл из избирательной гонки 2024 года.

Во время дебатов в конце 2024 года, говорится в материале, Байден выглядел слабым и с трудом заканчивал предложения. Трамп регулярно высмеивал своего предшественника, называя его "Сонным Джо", и часто обвинял администрацию Байдена в любых неудачах в начале своего второго срока.

"Однако нет никаких признаков того, что существует связь между раком Байдена и его физическими и словесными проблемами, что привело к сомнениям в том, сможет ли он прослужить еще четыре года", – отметило СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, у 46-го президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Политик, его семья и врачи рассматривают варианты лечения.

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