Байден впервые появился на публике после обнаружения у него рака

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как стало известно о его диагнозе – рак простаты. В пятницу он вместе с семьей посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Байдена II в школе Солсбери, штат Коннектикут.

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Фотографиями с семейного мероприятия поделились в соцсетях его дочь Эшли Байден и жена Джилл, пишет NBC News. На снимках видно улыбающегося Байдена вместе с родными для него людьми.

Одна из фотографий, опубликованных Джилл Байден, содержала подпись: "Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер – мы так гордимся тобой".

На фотографиях, опубликованных Эшли Байден позже в пятницу, видно, что бывшего президента также заметили в аэропорту, хотя непонятно где именно был сделан снимок.

На прошлой неделе Байден публично заявил, что врачи диагностировали у него рак простаты, который уже успел дать метастазы в кости. Медики оценили степень заболевания на 9 баллов по шкале Глисона, что указывает на агрессивную форму болезни.

"На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен по поводу нового узелка простаты после того, как у него усилились симптомы мочеиспускания. В пятницу ему поставили диагноз рак простаты, который характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (5-я группа) с метастазами в кости", – говорится в заявлении личного офиса Байдена.

Впоследствии его команда опубликовала второе заявление, добавив, что до прошлой недели ему никогда не ставили диагноз рак простаты. В заявлении также уточнили, что бывший президент не проходил обследование на рак простаты более десяти лет.

Новость об онкологическом заболевании Байдена вызвала новую волну обсуждений в политических кругах. В центре дискуссии вновь оказались вопросы возраста и состояния здоровья политика, которые уже давно беспокоят часть Демократической партии.

На этом фоне дополнительный резонанс набрала новая книга журналистов CNN и Axios, в которой анализируется когнитивное и физическое состояние Байдена во время президентской кампании 2024 года. Сама семья бывшего президента резко раскритиковала публикацию: внучка Байдена, Наоми, в соцсети X назвала книгу "кучей неоригинальной, не вдохновенной лжи, написанной безответственными саморекламными журналистами, стремящимися быстро заработать".

Наоми уточнила, что авторы книги ссылаются на "неназванные, анонимные источники, которые продвигают эгоистический фальшивый нарратив, который освобождает их от любой ответственности за наш нынешний национальный кошмар".

"И все это за счет человека настолько доброго и честного, что этим людям невозможно когда-нибудь понять, почему или как все это произошло. Есть настоящие истории, которые можно рассказать, и однажды они будут рассказаны. Я подозреваю, что история вознаградит правду", – написала внучка Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, член Палаты представителей Соединенных Штатов, врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон уверен, что врач бывшего президента Джо Байдена Кевин О'Коннор или плохо разбирается в своем деле, или солгал американскому народу. Законодатель утверждает, что Байдену осталось от 12 до 18 месяцев, потому что "рак уже далеко зашел".

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