Надеется победить болезнь: Байден рассказал о самочувствии и лечении рака

46-й президент США Джо Байден, у которого диагностировали рак предстательной железы, надеется, что сможет победить болезнь – его врачи настроены оптимистично. Он рассказал о своем состоянии и сообщил, что уже проходит лечение.

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Этими подробностями политик поделился в пятницу, 30 мая, выступая на мемориальном мероприятии в Делавэре. Он отметил, что "чувствует себя хорошо". Об этом сообщают The Guardian и NBC News.

"Все люди настроены очень оптимистично... мы надеемся, что сможем победить эту болезнь", – сказал Байден.

Бывший президент США заявил, что уже проходит лечение, которое, по его словам, на данный момент состоит из "одной конкретной таблетки" в день.

"Этого нет ни в одном органе, мои кости крепкие", – сообщил он.

Политик также сказал, что находится под наблюдением хирурга мирового класса, который сам поборол рак простаты три десятилетия назад.

Накануне Байден впервые появился на публике после того, как стало известно о его диагнозе. Он вместе с семьей посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Байдена II в школе Солсбери, штат Коннектикут.

Напомним: у Джо Байдена в пятницу, 16 мая, диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Предварительно, речь шла об агрессивной форме заболевания с метастазами в кости. Демократ поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку.

Между тем член Палаты представителей, врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что врач Байдена Кевин О'Коннор или плохо разбирается в своем деле, или солгал американскому народу. Законодатель утверждал, что Байдену, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты. Глава Белого дома пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Однако уже менее чем через две недели Трамп сказал, что ему совсем не жаль 82-летнего предшественника, у которого обнаружили онкозаболевание. Он назвал Байдена "жестоким" и призвал не жалеть его.

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