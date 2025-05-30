'Мне его совсем не жалко': Трамп назвал Байдена жестоким и призвал не жалеть его

Американский лидер Дональд Трамп сделал циничное заявление о 46 президенте США Джо Байдене и его тяжелой болезни. Глава Белого дома сказал, что ему совсем не жаль 82-летнего предшественника, у которого обнаружили онкозаболевание.

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Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции 30 мая. Он назвал Байдена "жестоким" и призвал не жалеть его.

"Если вам его жаль, не жалейте его так сильно, потому что он жестокий... Мне его совсем не жалко", – заявил Трамп.

Именно в этот день Джо Байден впервые публично выступил, после того, как у него диагностировали рак предстательной железы.

Экс-президент США вышел на публику в городе Нью-Касл, штат Делавэр, чтобы почтить память погибших военнослужащих в День памяти. Об этом пишет The Guardian.

Байден провел прямую связь между жертвой, которую принесли погибшие военные, и тем, что сейчас должны делать американцы – защищать демократию страны.

При этом Джо Байден ни словом не упомянул в своей речи Дональда Трампа.

"Они не просят нас рисковать жизнью – они просят нас оставаться верными тому, за что стоит Америка. Они не просят нас выполнять их работу – они просят выполнять нашу: защищать нашу страну, в наше время, сейчас, защищать демократию", – заявил экс-президент США.

Как сообщал OBOZ.UA:

15 апреля экс-президент США Джо Байден впервые после того, как покинул Белый дом, прокомментировал политику Дональда Трампа и его администрации. Особенно Байден раскритиковал сокращение программ социальной защиты.

После этого Трамп очень обиделся на Байдена. Он обозвал демократа "сонным Джо" и назвал его "худшим президентом" Соединенных Штатов.

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